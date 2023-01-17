Медведева Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1815
Отец ребёнка: Медведев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
09.11.1818
Дочь: Степанида Андреева
Отец ребёнка: Медведев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
08.06.1822
Отец ребёнка: Медведев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
24.01.1824
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Медведев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1827
Отец ребёнка: Медведев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
28.07.1828
Отец ребёнка: Медведев Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно