Медведева Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1815

Сын: Медведев Василий Андреев

Отец ребёнка: Медведев Андрей Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1818

Дочь: Степанида Андреева

Отец ребёнка: Медведев Андрей Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1822

Сын: Медведев Петр Андреев

Отец ребёнка: Медведев Андрей Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1824

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Медведев Андрей Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1827

Сын: Медведев Сергий Андреев

Отец ребёнка: Медведев Андрей Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1828

Сын: Медведев Антон Андреев

Отец ребёнка: Медведев Андрей Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно
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