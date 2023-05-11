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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Юдо Адам Давыдович
Отец ребёнка: Юдо Давид Пархомович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Юдо Давид Пархомович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Юдо Ананий Давидович
Отец ребёнка: Юдо Давид Пархомович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Юдо Яков Давыдович
Отец ребёнка: Юдо Давид Пархомович