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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Юдо Адам Давыдович

Отец ребёнка: Юдо Давид Пархомович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Юдо Григорий Давыдович

Отец ребёнка: Юдо Давид Пархомович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Юдо Ананий Давидович

Отец ребёнка: Юдо Давид Пархомович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Юдо Яков Давыдович

Отец ребёнка: Юдо Давид Пархомович

Карпиловка, Червенский район, Минская область

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