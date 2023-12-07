Дьяконова Федосья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти01.06.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
16.03.1841
Сын: Дьяконов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Дьяконов Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
29.06.1844
Дочь: (Дьяконова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Дьяконов Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Дьяконова) Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Дьяконов Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дьяконов Измаил Григорьевич
Отец ребёнка: Дьяконов Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Дьяконова) Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Дьяконов Григорий Гаврилович
Смерть
01.06.1877