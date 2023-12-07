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Дьяконова Федосья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

01.06.1877

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяконов Григорий Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
16.03.1841

Сын: Дьяконов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Дьяконов Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
29.06.1844

Дочь: (Дьяконова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Дьяконов Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Дьяконова) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Дьяконов Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Дьяконов Измаил Григорьевич

Отец ребёнка: Дьяконов Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Дьяконова) Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Дьяконов Григорий Гаврилович

Смерть
01.06.1877

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