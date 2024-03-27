Таржиманов Искак
Место рожденияс. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амина
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Военная служба
Неизвестно
Таржиманов Искак Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1918 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Б.-Рыбушкино Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: Горьковский ВПП Прибыл в часть: 22.06.1943 Воинская часть: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл. Выбытие из воинской части: 04.07.1943 Куда выбыл: РВК Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Горьковский ВПП Опись ист. информации: 191384 Дело ист. информации: 175
Смерть
Неизвестно