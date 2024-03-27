Таржиманов Искак Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1918 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Б.-Рыбушкино Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: Горьковский ВПП Прибыл в часть: 22.06.1943 Воинская часть: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл. Выбытие из воинской части: 04.07.1943 Куда выбыл: РВК Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Горьковский ВПП Опись ист. информации: 191384 Дело ист. информации: 175

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.

Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie

close