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Таржиманов Искак

Место рождения

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
14.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амина

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Военная служба
Неизвестно
Таржиманов Искак Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1918 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Б.-Рыбушкино Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: Горьковский ВПП Прибыл в часть: 22.06.1943 Воинская часть: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл. Выбытие из воинской части: 04.07.1943 Куда выбыл: РВК Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Горьковский ВПП Опись ист. информации: 191384 Дело ист. информации: 175
Смерть
Неизвестно
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