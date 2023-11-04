Матросов Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1914
Родители- проживающие в доме Логинова Рязанской губернии, Пронского уезда, Столпянской волости, деревни Мелекшино крестьяне
Крещение
15.08.1914
Восприемники: Владимирской губернии и уезда, Черкдтинской волости, деревни Клементьево крестьянин Иван Михайлов Болдов и Тульской губернии, Веневского уезда, Новоприборной волости деревни Новики крес... Показать все
Смерть
Неизвестно