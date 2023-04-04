Ощепкова Екатерина Мефодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1890 ст.
Рождение ребёнка
28.01.1893 ст.
Дочь: Глазунова Марья Даниловна
Отец ребёнка: Ощепков Данил Алексендрович
Рождение ребёнка
02.10.1894 ст.
Отец ребёнка: Ощепков Данил Алексендрович
Рождение ребёнка
18.09.1896 ст.
Отец ребёнка: Ощепков Данил Алексендрович
Смерть
Неизвестно