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Ощепкова Екатерина Мефодьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.1890 ст.

Муж: Ощепков Данил Алексендрович

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.01.1893 ст.

Дочь: Глазунова Марья Даниловна

Отец ребёнка: Ощепков Данил Алексендрович

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.10.1894 ст.

Сын: Ощепков Филипп Данилович

Отец ребёнка: Ощепков Данил Алексендрович

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.09.1896 ст.

Сын: Ощепков Олег Данилович

Отец ребёнка: Ощепков Данил Алексендрович

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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