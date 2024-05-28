Усов Марко Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Марко Кирилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1724 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1748 г.р.

Дети

Вычислено 1771 г.р.
Вычислено 1782 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1744

Отец: Усов Кирил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Васса Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Сын: Усов Николай Марков

Мать ребёнка: Усова Васса Васильева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Сын: Усов Василий Марков

Мать ребёнка: Усова Васса Васильева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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