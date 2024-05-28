Усов Марко Кирилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1744
Отец: Усов Кирил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Васса Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Сын: Усов Николай Марков
Мать ребёнка: Усова Васса Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Сын: Усов Василий Марков
Мать ребёнка: Усова Васса Васильева
Смерть
Неизвестно