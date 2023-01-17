Пешехонова Наталья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешехонова Наталья Стефановна

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Место рождения

Богослов, Елецкий уезд, Орловская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богослов, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1926

Сын: Пешехонов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Пешехонов Василий Иванович

Богослов, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1928

Дочь: Пешехонова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пешехонов Василий Иванович

Богослов, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешехонов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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