Пешехонова Наталья Стефановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1926
Сын: Пешехонов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Пешехонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1928
Дочь: Пешехонова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пешехонов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно