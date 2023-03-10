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Уваров Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Уваров Пётр Пётрович

Мать: Уваров Александра Викуловна

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Уваров Константин Николаевич

Мать ребёнка: Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
г.Москва
Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Уваров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.11.1902

Сын: Уваров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1902
Рождение ребёнка
09.07.1910

Дочь: Уваров (Уваров) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1920
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: Расстрел | г.Уральск, он же Яицкий городок

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