Уваров Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Уваров Пётр Пётрович
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Уваров Константин Николаевич
Мать ребёнка: Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Москва
Рождение ребёнка
18.03.1898
Сын: Уваров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна
Рождение ребёнка
28.11.1902
Сын: Уваров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1902
Рождение ребёнка
09.07.1910
Дочь: Уваров (Уваров) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна
Смерть
1920
Причина смерти: Расстрел | г.Уральск, он же Яицкий городок