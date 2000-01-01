Павлова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апександра

Отец ребёнка: Павлов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Леонид

Отец ребёнка: Павлов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вапентина

Отец ребёнка: Павлов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Павлов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Павлов Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Семен

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