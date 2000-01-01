Павлова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апександра
Отец ребёнка: Павлов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Леонид
Отец ребёнка: Павлов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вапентина
Отец ребёнка: Павлов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Павлов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Павлов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Семен