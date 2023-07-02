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Ивченко Виктор Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1961

Отец: Ивченко Евгений

Мать: Ивченко Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1985

Сын: Ивченко Евгений Викторович

Мать ребёнка: Перепелица Нина

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Ивченко Анна Викторовна

Мать ребёнка: Перепелица Нина

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Ивченко Мария Викторовна

Мать ребёнка: Перепелица Нина

Рождение ребёнка
2007

Сын: Ивченко Иван Викторович

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивченко Константин Викторович

Мать ребёнка: Перепелица Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелица Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

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