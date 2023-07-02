Ивченко Виктор Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1961
Отец: Ивченко Евгений
Мать: Ивченко Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1985
Сын: Ивченко Евгений Викторович
Мать ребёнка: Перепелица Нина
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Ивченко Анна Викторовна
Мать ребёнка: Перепелица Нина
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Ивченко Мария Викторовна
Мать ребёнка: Перепелица Нина
Рождение ребёнка
2007
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивченко Константин Викторович
Мать ребёнка: Перепелица Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перепелица Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья