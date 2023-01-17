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Замуруев Николай Петрович

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Место рождения

Каменка, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

22.05.1940

Дата смерти

До 2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
14.09.1963

Жена: Замуруева Раиса Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1966

Дочь: Попова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Замуруева Раиса Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
До 2020
Денисово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
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