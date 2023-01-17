Замуруев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения22.05.1940
Дата смертиДо 2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.09.1963
Жена: Замуруева Раиса Павловна
Рождение ребёнка
02.07.1966
Дочь: Попова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Замуруева Раиса Павловна
Смерть
До 2020
Денисово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область