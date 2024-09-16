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Богданова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Иван Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович

Рождение ребёнка
02.11.1850

Дочь: Гротке Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович

Рождение ребёнка
21.12.1851

Сын: Гротке Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович

Ивановское, Весьегонский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Гротке Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович

Ивановское, Весьегонский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1854

Дочь: Гротке Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.03.1856

Сын: Гротке Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович

Ивановское, Весьегонский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1856

Сын: Гротке Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович

Ивановское, Весьегонский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1858

Дочь: Гротке Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович

Рождение ребёнка
11.12.1861

Сын: Гротке Модест Георгиевич

Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович

Ивановское, Весьегонский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1865

Сын: Гротке Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович

Смерть
Неизвестно

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