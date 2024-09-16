Богданова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Богданов Иван Романович
Мать: не указана
Дочь: Гротке Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович
Сын: Гротке Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович
Дочь: Гротке Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович
Дочь: Гротке Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Сын: Гротке Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович
Сын: Гротке Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович
Дочь: Гротке Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович
Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович
Отец ребёнка: Гротке Георгий (Егор) - Богдан Карлович