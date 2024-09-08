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Потапенко Фрол Игнатович

Место рождения

Могилевская губерния Чериковского уезда

Дата рождения

24.07.1871

Дата смерти

23.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1871

Отец: Потапенко Игнат Федорович

Мать: Екатерина Петровна

Могилевская губерния Чериковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Потапенко Семен Фролович

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

Могилевская губерния Чериковского уезда
Смерть
23.03.1970
Грамотеино, город областного подчинения Белово, Кемеровская область

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