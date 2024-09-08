Потапенко Фрол Игнатович
Место рожденияМогилевская губерния Чериковского уезда
Дата рождения24.07.1871
Дата смерти23.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1871
Отец: Потапенко Игнат Федорович
Мать: Екатерина Петровна
Могилевская губерния Чериковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна
Могилевская губерния Чериковского уезда
Смерть
23.03.1970
Грамотеино, город областного подчинения Белово, Кемеровская область