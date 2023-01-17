Лобачевский Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения01.12.1792
Дата смерти24.02.1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1802 по 1856
Смерть
24.02.1856