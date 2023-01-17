Лобачевский Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачевский Николай Иванович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

01.12.1792

Дата смерти

24.02.1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1802 по 1856
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.02.1856
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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