Галай (Галай) Наталия Никитична
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения30.08.1897
Дата смерти22.06.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1897
Отец: Галай Никита Каллиникович
Мать: Галай Марфа Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
22.06.1898
Харьковская губерния, Российская империя