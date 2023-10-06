Галай (Галай) Наталия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галай (Галай) Наталия Никитична

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.08.1897

Дата смерти

22.06.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1897

Отец: Галай Никита Каллиникович

Мать: Галай Марфа Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
22.06.1898
Харьковская губерния, Российская империя
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