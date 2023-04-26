Бастрыкин Семен Андреевич
Место рожденияДеревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1891
Мать ребёнка: Бастрыкина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
05.06.1896
Сын: Бастрыкин Федор Семенович
Мать ребёнка: Бастрыкина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
23.06.1897
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Бастрыкина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
11.06.1899
Мать ребёнка: Бастрыкина Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно