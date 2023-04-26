Бастрыкин Семен Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкин Семен Андреевич

Бастрыкин Семен Андреевич

Место рождения

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1891

Сын: Бастрыкин Петр Семенович

Мать ребёнка: Бастрыкина Елена Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.06.1896

Сын: Бастрыкин Федор Семенович

Мать ребёнка: Бастрыкина Елена Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1897

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Бастрыкина Елена Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.06.1899

Сын: Бастрыкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Бастрыкина Елена Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Елена Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close