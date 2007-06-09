Смирнов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2007

Отец: Смирнов Александр

Мать: Смирнова Татьяна

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