Прасковья Архипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Сельцо Житовка Крапивенской Округи
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Дочь: Алена Наумова
Отец ребёнка: Наум Петров
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Илья Наумов
Отец ребёнка: Наум Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Петров
Смерть
Неизвестно