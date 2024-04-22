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Прасковья Архипова

Место рождения

Ивановское, Крапивенский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

ОХ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Сельцо Житовка Крапивенской Округи
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Дочь: Алена Наумова

Отец ребёнка: Наум Петров

Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Илья Наумов

Отец ребёнка: Наум Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Петров

Смерть
Неизвестно
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