Голосов Георгий Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Голосов Зиновий Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Голосова Александра Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1911
Жена: Голосова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Голосов Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Голосова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Голосова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Голосов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Голосова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Голосова Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Голосова Анна Георгиевна
Смерть
Неизвестно