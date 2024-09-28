Голосов Георгий Зиновьевич 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голосов Георгий Зиновьевич

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Место рождения

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Голосов Зиновий Кузьмич

Мать: не указана

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Голосова Александра Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1911

Жена: Голосова Анна Георгиевна

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Голосов Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Голосова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Голосов Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Голосова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Голосов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Голосова Анна Георгиевна

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Голосова Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Голосова Анна Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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