Давлеткильдина Рабига
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1958
Сын: Давлеткильдин Тагир
Отец ребёнка: Давлеткильдин Гибат
Рождение ребёнка
1961
Сын: Давлеткильдин Загир Гибатович
Отец ребёнка: Давлеткильдин Гибат
Башкирия
Рождение ребёнка
08.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давлеткильдин Гибат
с. Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ
Смерть
1994