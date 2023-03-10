Серова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Серых Афанасий Федотов?
Рождение ребёнка
11.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Серых Афанасий Федотов?
сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Серых Афанасий Федотов?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Серов Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Серых Афанасий Федотов?
Смерть
Неизвестно