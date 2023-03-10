Серова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Серов Карп Афанасьевич

Отец ребёнка: Серых Афанасий Федотов?

Рождение ребёнка
11.01.1902 ст.

Сын: Серов Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Серых Афанасий Федотов?

сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
1904

Сын: Серов Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Серых Афанасий Федотов?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Серов Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Серых Афанасий Федотов?

Смерть
Неизвестно
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