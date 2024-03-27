Гринштадт (Дудикова) Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринштадт (Дудикова) Хана

Место рождения

Holešov č.22

Дата рождения

08.06.1862

Дата смерти

27.05.1935

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1862

Отец: Герш

Мать: Dudíková Josefa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович

Отец ребёнка: Гринштадт Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гринштадт) Броня

Отец ребёнка: Гринштадт Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гринштадт) Блюма

Отец ребёнка: Гринштадт Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринштадт ?

Отец ребёнка: Гринштадт Борис

Рождение ребёнка
10.11.1895

Сын: Гринштадт Давид

Отец ребёнка: Гринштадт Борис

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Гринштадт) Мария (Маня)

Отец ребёнка: Гринштадт Борис

Смерть
27.05.1935
Похороны
Неизвестно

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