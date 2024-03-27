Гринштадт (Дудикова) Хана
Место рожденияHolešov č.22
Дата рождения08.06.1862
Дата смерти27.05.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1862
Отец: Герш
Мать: Dudíková Josefa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович
Отец ребёнка: Гринштадт Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гринштадт) Броня
Отец ребёнка: Гринштадт Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гринштадт) Блюма
Отец ребёнка: Гринштадт Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринштадт ?
Отец ребёнка: Гринштадт Борис
Рождение ребёнка
10.11.1895
Сын: Гринштадт Давид
Отец ребёнка: Гринштадт Борис
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Гринштадт) Мария (Маня)
Отец ребёнка: Гринштадт Борис
Смерть
27.05.1935
Похороны
Неизвестно