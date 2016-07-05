Забоев (Борисова) Валентина Андреевна 08.07.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Забоев (Борисова) Валентина Андреевна

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Место рождения

д.Карлук Иркутского района Иркутской области

Дата рождения

08.07.1937

Дата смерти

05.07.2016

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937

Отец: Борисов Стефан Спиридонович

Мать: (Дерявина) Мария Васильевна

д.Карлук Иркутского района Иркутской области
Рождение ребёнка
13.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забоев Виктор Иванович

Ширяева, Россия
Бракосочетание
07.12.1959

Муж: Забоев Виктор Иванович

с.Лыловщина Иркутского района Иркутской области
Смерть
05.07.2016
г.Саянск
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
08.07.2016
д.Карлук Иркутского района Иркутской области

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