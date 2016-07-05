Забоев (Борисова) Валентина Андреевна
Место рожденияд.Карлук Иркутского района Иркутской области
Дата рождения08.07.1937
Дата смерти05.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937
д.Карлук Иркутского района Иркутской области
Рождение ребёнка
13.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забоев Виктор Иванович
Ширяева, Россия
Бракосочетание
07.12.1959
с.Лыловщина Иркутского района Иркутской области
Смерть
05.07.2016
г.Саянск
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
08.07.2016
д.Карлук Иркутского района Иркутской области