Филяков Сысой Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Филяков Антон Анисимович
Мать: Филякова Агапья Ивановна
сельцо Ламки
Рождение ребёнка
Около 1843
сельцо Ламки
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Филякова Авдотья Сысоевна
Мать ребёнка: Филякова Дарья Ермолаевна
сельцо Ламки
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Филякова Акинья Сысоевна
Мать ребёнка: Филякова Дарья Ермолаевна
сельцо Ламки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филяков Авсентий Сысоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филякова Дария Сысоевна
Смерть
Неизвестно