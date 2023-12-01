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Филяков Сысой Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Филяков Антон Анисимович

Мать: Филякова Агапья Ивановна

сельцо Ламки
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Филяков Абрам Сысоевич

Мать ребёнка: не указана

сельцо Ламки
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Филякова Авдотья Сысоевна

Мать ребёнка: Филякова Дарья Ермолаевна

сельцо Ламки
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Филякова Акинья Сысоевна

Мать ребёнка: Филякова Дарья Ермолаевна

сельцо Ламки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филякова Дарья Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филяков Авсентий Сысоевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филякова Дария Сысоевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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