Килдыбай Килбаев
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Килбай Китчин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Сыльза Килдыбаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Григорий (Кутлыбай) Егоров (Килдыбаев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Укмека (?) Килдыбаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Василий (Келдыяр) Герасимов (Килдыбаев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Марья Иванова (Килдыбаева)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Дарья Иванова (Килдыбаева)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1748