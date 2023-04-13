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Килдыбай Килбаев

Место рождения

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1713

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Килбай Китчин

Мать: не указана

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Сыльза Килдыбаева

Мать ребёнка: не указана

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Григорий (Кутлыбай) Егоров (Килдыбаев)

Мать ребёнка: не указана

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Укмека (?) Килдыбаева

Мать ребёнка: не указана

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Василий (Келдыяр) Герасимов (Килдыбаев)

Мать ребёнка: не указана

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Марья Иванова (Килдыбаева)

Мать ребёнка: не указана

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Дарья Иванова (Килдыбаева)

Мать ребёнка: не указана

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1748
Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

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