Нутфуллина Ханифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нутфуллина Ханифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нутфуллин Шаймухамет Нутфуллович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Нутфуллин Разяп Шаймухаметович

Отец ребёнка: Нутфуллин Шаймухамет Нутфуллович

Уктеево, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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