Нутфуллина Ханифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Нутфуллин Разяп Шаймухаметович
Отец ребёнка: Нутфуллин Шаймухамет Нутфуллович
Уктеево, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно