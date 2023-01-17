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Широков Захар Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Широков Трифон Иванович

Мать: Широкова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
15.07.1878 ст.

Дочь: Широкова Мария Захаровна

Мать ребёнка: Широкова Дарья Архиповна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Дарья Архиповна

Смерть
Неизвестно
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