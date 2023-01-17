Широков Захар Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Широков Трифон Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1878 ст.
Дочь: Широкова Мария Захаровна
Мать ребёнка: Широкова Дарья Архиповна
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Дарья Архиповна
Смерть
Неизвестно