Waśniewska (Gąsiewska) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Gąsiewski Antoni
Рождение ребёнка
28.10.1811
Дочь: Bubrowiecka, Rosińska,Ponichtera (Gąsiewska/Waśniewska) Marianna Waśniewska/
Отец ребёнка: Waśniewski Józef
Białe Błoto/Poręba akt 49/1811
c. ANNY
Бракосочетание
25.01.1818
Муж: Waśniewski Józef
, Białe Błoto/Poręba akt 5/1818
Współmałżonek: Jóżef Waśniewski
Смерть
1853