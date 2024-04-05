Waśniewska (Gąsiewska) Anna Около 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Waśniewska (Gąsiewska) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Gąsiewski Antoni

Мать: Gąsiewska (Kowalczyk) Barbara

Рождение ребёнка
28.10.1811

Дочь: Bubrowiecka, Rosińska,Ponichtera (Gąsiewska/Waśniewska) Marianna Waśniewska/

Отец ребёнка: Waśniewski Józef

Białe Błoto/Poręba akt 49/1811
c. ANNY
Бракосочетание
25.01.1818

Муж: Waśniewski Józef

, Białe Błoto/Poręba akt 5/1818
Współmałżonek: Jóżef Waśniewski
Смерть
1853

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