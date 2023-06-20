Коврижных Стефан (Степан)
Место рожденияд. Коврижная
Дата рождения05.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1860
д. Коврижная
Рождение ребёнка
09.04.1893
Сын: Коврижных Василий Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина)
д. Крестецы
Рождение ребёнка
09.04.1893
Сын: Коврижных Василий Степанович
Мать ребёнка: ?
д. Крестецы
Рождение ребёнка
25.10.1897
Дочь: Анастасия Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина)
Кировская обл. Свечинский район. дер Черемисы
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Устиния
Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина)
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина)
д. Крестецы
Смерть
Неизвестно