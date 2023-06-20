Коврижных Стефан (Степан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Стефан (Степан)

Коврижных Стефан (Степан)

Место рождения

д. Коврижная

Дата рождения

05.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1860

Отец: Коврижных Трофим Коврижных

Мать: Коврижных Варвара Коврижных

д. Коврижная
Рождение ребёнка
09.04.1893

Сын: Коврижных Василий Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина)

д. Крестецы
Рождение ребёнка
09.04.1893

Сын: Коврижных Василий Степанович

Мать ребёнка: ?

д. Крестецы
Рождение ребёнка
25.10.1897

Дочь: Анастасия Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина)

Кировская обл. Свечинский район. дер Черемисы
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Устиния

Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина)

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина)

д. Крестецы
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close