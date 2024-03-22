Казловцов Терентий Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казловцов Терентий Савельев

Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

18.01.1803

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1768 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Максим Терентьев

Мать ребёнка: Марья Прокофьева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
18.01.1803
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 256 Оп. 1 Д. 1112 Метрическая книга. Общая. Во имя св. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Иоанно-Богословская) ц. с. Богословское-Куркино Ефремовский уезд 1803-1809 | Государственный архив Ту... Показать все
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