Казловцов Терентий Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти18.01.1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Максим Терентьев
Мать ребёнка: Марья Прокофьева
Смерть
18.01.1803
Ф. 256 Оп. 1 Д. 1112 Метрическая книга. Общая. Во имя св. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Иоанно-Богословская) ц. с. Богословское-Куркино Ефремовский уезд 1803-1809 | Государственный архив Ту... Показать все