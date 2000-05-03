Титова (Жданова) Мария Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1932
Дата смерти03.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1932
Рождение ребёнка
27.04.1958
Сын: Титов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Титов Леонид Павлович
Рождение ребёнка
20.05.1960
Отец ребёнка: Титов Леонид Павлович
Рождение ребёнка
18.10.1962
Сын: Титов Валентин Леонидович
Отец ребёнка: Титов Леонид Павлович
Жерличиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.05.2000