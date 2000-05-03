Титова (Жданова) Мария Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Жданова) Мария Феофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1932

Дата смерти

03.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1932

Отец: Жданов Феофан Александрович

Мать: Жданова Марфа Акиндиновна

Рождение ребёнка
27.04.1958

Сын: Титов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Титов Леонид Павлович

Рождение ребёнка
20.05.1960

Сын: Титов Николай Леонидович

Отец ребёнка: Титов Леонид Павлович

Рождение ребёнка
18.10.1962

Сын: Титов Валентин Леонидович

Отец ребёнка: Титов Леонид Павлович

Жерличиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.05.2000
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