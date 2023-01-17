Ульяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Семен Максимов

Отец ребёнка: Максим Игнатьев

Рождение ребёнка
1788

Сын: Герасим Максимов

Отец ребёнка: Максим Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Игнатьев

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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