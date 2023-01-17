Ульяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Семен Максимов
Отец ребёнка: Максим Игнатьев
Рождение ребёнка
1788
Сын: Герасим Максимов
Отец ребёнка: Максим Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Игнатьев
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно