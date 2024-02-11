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Никитушкин Василий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1903

Дата смерти

20.04.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1924

Сын: Никитушкин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Никитушкина (Григорьева) Наталья Ильинична

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
20.04.1986

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