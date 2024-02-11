Никитушкин Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1903
Дата смерти20.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1924
Сын: Никитушкин Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Никитушкина (Григорьева) Наталья Ильинична
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
20.04.1986