(Семененкова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Семененкова) Ульяна

(Семененкова) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семененков Николай

Мать: (Виноградова) Агафья

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 09.04.2022 09:55:57.
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.