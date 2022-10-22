Тюдешева Канна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюдешева Канна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2022

Отец: Тюдешев Андрей Михайлович

Мать: Тюдешева Карина Михайловна

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