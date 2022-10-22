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Тюдешева Канна Андреевна
Тюдешева Канна Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.2022
Пол
Женский
Отец
Тюдешев Андрей Михайлович
1990 г.р.
Мать
Тюдешева Карина Михайловна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2022
Отец:
Тюдешев Андрей Михайлович
Мать:
Тюдешева Карина Михайловна
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