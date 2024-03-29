Кузнецов Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Кузнецов Василий
Мать: не указана
Пензенский мещанин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова (Панчехина) София Дмитриевна
Бракосочетание
14.10.1918
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TM5-T8?view=explore&groupId=M9SF-5GX
Рождение ребёнка
22.10.1920
Сын: Кузнецов Виталий Евгеньевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Панчехина) София Дмитриевна
Второй ребенок, первый умер
Смерть
Неизвестно