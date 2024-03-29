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Кузнецов Евгений Васильевич

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Кузнецов Василий

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Пензенский мещанин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Панчехина) София Дмитриевна

Бракосочетание
14.10.1918

Жена: Кузнецова (Панчехина) София Дмитриевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TM5-T8?view=explore&groupId=M9SF-5GX
Рождение ребёнка
22.10.1920

Сын: Кузнецов Виталий Евгеньевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Панчехина) София Дмитриевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Второй ребенок, первый умер
Смерть
Неизвестно

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