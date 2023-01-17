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Иванов Михаил Кузьмич

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Место рождения

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

17.12.1941

Дата смерти

15.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.11.1967

Сын: Иванов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Валентина Федоровна

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1967

Жена: Иванова Валентина Федоровна

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.05.1972

Сын: Иванов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Валентина Федоровна

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
15.11.1985
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