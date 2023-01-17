Иванов Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рождения17.12.1941
Дата смерти15.11.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1967
Мать ребёнка: Иванова Валентина Федоровна
Бракосочетание
1967
Рождение ребёнка
26.05.1972
Сын: Иванов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Валентина Федоровна
Смерть
15.11.1985