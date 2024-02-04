Габидуллина Гульназ Ильясовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллина Гульназ Ильясовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1998

Сын: Габидуллин Ильдан Ильясович

Отец ребёнка: Габидуллин Ильяс Исмагилович

Рождение ребёнка
20.05.2004

Дочь: Габидуллина Язиля Ильясовна

Отец ребёнка: Габидуллин Ильяс Исмагилович

Рождение ребёнка
19.02.2014

Дочь: Габидуллина Язгуль Ильясовна

Отец ребёнка: Габидуллин Ильяс Исмагилович

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