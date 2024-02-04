Габидуллина Гульназ Ильясовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1998
Сын: Габидуллин Ильдан Ильясович
Отец ребёнка: Габидуллин Ильяс Исмагилович
Рождение ребёнка
20.05.2004
Дочь: Габидуллина Язиля Ильясовна
Отец ребёнка: Габидуллин Ильяс Исмагилович
Рождение ребёнка
19.02.2014
Дочь: Габидуллина Язгуль Ильясовна
Отец ребёнка: Габидуллин Ильяс Исмагилович