(Долгих) Клавлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгих) Клавлия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Долгих Авост(?) Егорович

Отец ребёнка: Долгих Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Долгих Иван Егорович

Отец ребёнка: Долгих Егор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Егор Григорьевич

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