Гришкина Анна
Место рожденияНовосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Гришкин Федор
Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришкин Федор
Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Фёдоровна
Отец ребёнка: Гришкин Федор
Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья Фёдоровна
Отец ребёнка: Гришкин Федор
Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришкин Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Гришкин Федор
Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Смерть
Неизвестно