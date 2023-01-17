Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.01.1850

Дата смерти

10.02.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1870
Берлин, Германия
Место жительства
С 1884
Стокгольм
Место жительства
Неизвестно
Гейдельберг, Германия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Полибино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.02.1891
Стокгольм, Швеция
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