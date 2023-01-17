Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1850
Дата смерти10.02.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1870
Берлин, Германия
Место жительства
С 1884
Стокгольм
Место жительства
Неизвестно
Гейдельберг, Германия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Полибино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.02.1891
Стокгольм, Швеция