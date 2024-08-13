Сушков Фолимон Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Сушков Прокофий Данилович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Сушкова (Сушкова) Наталья Фолимоновна
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
02.09.1853
Сын: Сушков Сергей Фолимонович
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Мария Григорьевна