Сушков Фолимон Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСушков Фолимон Прокофьевич

Сушков Фолимон Прокофьевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Сушков Прокофий Данилович

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сушков Илья Фолимонович

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Мария Григорьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Сушкова (Сушкова) Наталья Фолимоновна

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Мария Григорьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1853

Сын: Сушков Сергей Фолимонович

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Мария Григорьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.