Язвецова Алевтина Павловна 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯзвецова Алевтина Павловна

Язвецова Алевтина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Язвецов Павел Егорович

Мать: Язвецова (Сараева) Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Августина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.05.1961

Сын: Семёнов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.