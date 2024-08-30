Язвецова Алевтина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семёнов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Августина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.05.1961
Сын: Семёнов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно