Неворотова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотова Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Неворотов Иван Петрович

Отец ребёнка: Неворотов Петр Кононович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Лукерья Петровна

Отец ребёнка: Неворотов Петр Кононович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Неворотов Петр Кононович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Неворотов Петр Кононович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Неворотов Петр Кононович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Неворотов Петр Кононович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неворотов Петр Кононович

Смерть
Неизвестно
Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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