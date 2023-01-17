Неворотова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Неворотов Петр Кононович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Лукерья Петровна
Отец ребёнка: Неворотов Петр Кононович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Неворотов Петр Кононович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Неворотов Петр Кононович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Неворотов Петр Кононович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Неворотов Петр Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно