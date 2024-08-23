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Авдеев Андрей Александрович

Место рождения

Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

10.11.1987

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1987

Отец: Авдеев Александр Николаевич

Мать: Авдеева (Сиднева) Любовь Александровна

Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева (Браун) Марина Анатольевна

Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева (Браун) Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева (Браун) Марина Анатольевна

Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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