Мухин Николай Федулович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Мухин Феодул
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1835
Рождение ребёнка
03.07.1838 ст.
Мать ребёнка: Мухина Устинья Михайловна
Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Чернышев Петр Проклов и Малева Марфа Филипова
Смерть
Неизвестно