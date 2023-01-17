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Мухин Николай Федулович

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Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Мухин Феодул

Мать: не указана

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1835

Жена: Мухина Устинья Михайловна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
03.07.1838 ст.

Сын: Мухин Кузма Николаевич

Мать ребёнка: Мухина Устинья Михайловна

Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Чернышев Петр Проклов и Малева Марфа Филипова
Смерть
Неизвестно
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