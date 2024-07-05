Kitaevich Joseph Около 22.06.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kitaevich Joseph

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 22.06.1901

Дата смерти

Около 27.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.06.1901

Отец: Kitaevich Eil Kopl

Мать: Kitaevich (Tzirinskaya) Ginda

Работа или профессия
Неизвестно
teacher of descriptive geometry
Рождение ребёнка
01.01.1936

Дочь: Kitaevich (Kitaevich) Inna (Evelina) Kitaevich Evelina Iosifovna

Мать ребёнка: Kitaevich Eda

Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Kitaevich Yuli

Мать ребёнка: Kitaevich Eda

Смерть
Около 27.07.1972
Похороны
Неизвестно

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