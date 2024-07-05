Kitaevich Joseph
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 22.06.1901
Дата смертиОколо 27.07.1972
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.06.1901
Отец: Kitaevich Eil Kopl
Работа или профессия
Неизвестно
teacher of descriptive geometry
Рождение ребёнка
01.01.1936
Дочь: Kitaevich (Kitaevich) Inna (Evelina) Kitaevich Evelina Iosifovna
Мать ребёнка: Kitaevich Eda
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Kitaevich Yuli
Мать ребёнка: Kitaevich Eda
Смерть
Около 27.07.1972
Похороны
Неизвестно