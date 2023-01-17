Нарышкин Эммануил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1813
Дата смерти13.01.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
13.01.1902