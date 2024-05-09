Зимина (Кузнецова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Кузнецова) Надежда Михайловна

Место рождения

Кировград, Кировградский, Свердловская область

Дата рождения

08.03.1975

Дата смерти

09.05.2024

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1975

Отец: Кузнецов Михаил Петрович

Мать: Кузнецова (Казаринова) Ольга Михайловна

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Владимир Геннадиевич

Рождение ребёнка
19.09.1997

Дочь: Зимина Любовь Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.05.1999

Сын: Зимин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Зимин Владимир Геннадиевич

Рождение ребёнка
19.11.2000

Дочь: Зимина Мария Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.12.2007

Сын: Зимин Тимофей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.05.2024

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