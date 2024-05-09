Зимина (Кузнецова) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.03.1975
Дата смерти09.05.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1997
Дочь: Зимина Любовь Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.05.1999
Сын: Зимин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Зимин Владимир Геннадиевич
Рождение ребёнка
19.11.2000
Дочь: Зимина Мария Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.12.2007
Сын: Зимин Тимофей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.05.2024